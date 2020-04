Emergenza Covid19, si possono effettuare donazioni

Golfo dei Poeti - Considerate le molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute e le richieste di informazioni su come contribuire con offerte di denaro ad aiutare i propri concittadini che versano in una condizione di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, segnaliamo la possibilità di effettuare donazioni sul conto corrente del Comune di Porto Venere finalizzato all'erogazione di bonus spesa e aiuti economici destinati a cittadini che versano nella suddetta condizione. Le donazioni pervenute andranno a sommarsi al fondo erogato da parte del Governo ed avente uguale finalità.



Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico bancario sia dall'Italia che dall'estero sulle seguenti coordinate bancarie:



CONTO CORRENTE COMUNE DI PORTO VENERE

BANCA: CREDIT AGRICOLE

IBAN: IT 15 W 06230 49812 000046749542

CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ’ EMERGENZA CORONA VIRUS