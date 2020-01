Educazione stradale e protezione civile come materie di scuola

Golfo dei Poeti - Ha preso il via il progetto di educazione stradale e protezione civile promosso dal Comune di Lerici e rivolto agli studenti della scuola primaria del Comune di Lerici.

Le classi di Lerici, San Terenzo, La Serra e Pugliola hanno ospitato gli agenti della Polizia Municipale di Lerici e i volontari dell'associazione di Protezione Civile Radio Marconi del Senato, i quali hanno raccontato alla giovane platea in cosa consiste la loro attività e quali sono le regole di buon comportamento alle quali attenersi nella vita di tutti i giorni e in sitauzioni di emergenza.

“Spiegare ai giovani cittadini, fin da piccoli, l'importanza dei comportamenti corretti da adottare nella vita di tutti i giorni, sulle strade, e in situazioni starordinarie, come in caso di allerta meteo, ha un valore fondamentale – commenta il Sindaco Leonardo Paoletti -. Questo permetterà loro di diventare adulti consapevoli, imparando inoltre a conoscere, e quindi a rispettare, i ruoli e le funzioni di coloro che ogni giorno presidiano il territorio per garantirne la sicurezza”.

Otto incontri complessivi, che poseguiranno fino all'11 marzo, della durata di due ore ciascuno, per dare agli studenti la possibilità di toccare con mano i protagonisti della tutela della sicurezza del territorio, ponendo loro tutte le domande del caso.

Le classi prime e seconde hanno trattato in particolare il tema dell'educazione stradale, imparando a conoscere la figura dell'agente della Polizia Municipale e le attività da esso svolte sul territorio.

Le classi terze, quarte e quinte hanno invece approfondito temi specifici, tra cui i comportamenti corretti da tenere alla guida delle biciclette e l'uso dei sistemi di sicurezza personale, come quello della cintura di sicurezza e dei caschi di protezione.

Uno spazio speciale è stato poi dedicato alal Protezione civile, durante il quale i volontari di Radio Marconi hanno spiegato agli studenti i comportamenti di autoprotezione da adottare in caso di allerte meteo, terremoti o altri eventi pericolosi, oltre che ai sistemi di prevenzione dei pericoli in casa o a scuola.