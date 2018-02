Ecco la sbarra alla Venere. E gli info point a Stl

Automazione al parcheggio della Vallata, ci siamo. Un intervento della Sviluppo turistico Lerici, che intanto riceve dal Comune la gestione dei punti informativi.

Golfo dei Poeti - Sarà con ogni probabilità operativo entro fine febbraio l'impianto di automazione installato al parcheggio in località La Vallata, a Lerici, sopra la Venere Azzurra. Il posteggio conta circa 450 stalli, ma sbarre e biglietti interesseranno solo la parte più bassa, lato Lerici, come confermato dalla società partecipata Stl (Sviluppo turistico Lerici), che ha gestito la gara d'appalto. Dell'intervento, in via di ultimazione, si è occupata la ditta padovana Cityware, che a suo tempo ha garantito un ribasso di quasi 50mila euro su una base d'asta di 120mila, battendo altre cinque imprese. L'impianto di automazione consentirà senz'altro a Stl di avere maggiori entrate.



La società in questi giorni ha inoltre ricevuto ufficialmente dall'amministrazione comunale di Lerici l'affidamento della gestione dei punti informativi del territorio comunale. Stl, partecipata da Palazzo civico al 61 per cento, riceverà in comodato d'uso gli info point di San Terenzo, Venere Azzurra e Tellaro. "La società dovrà curare con propri mezzi economici la gestione dei punti informativi anche mediate l'affidamento a terzi garantendo professionalità ed esperienza in servizi analoghi", si legge in delibera.



Il primo punto informativo ad aprire sarà quello della Venere, che farà tutti i fine settimana di marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. Il 31 marzo, vigilia di Pasqua, si attiveranno anche gli altri due punti. L'amministrazione ha già messo nero su bianco tutti i giorni e gli orari di apertura fino a gennaio 2019. L'apertura, in diversa misura, sarà garantita ogni mese, eccezion fatta per ottobre a Tellaro e San Terenzo. Punti informativi operativi no stop nei mesi di luglio e agosto.