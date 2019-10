Ecco come sarà la nuova piazzetta di Pugliola

Golfo dei Poeti - E' in fase di approvazione il progetto di riqualificazione della piazzetta di Pugliola, di cui l'amministrazione comunale lericina ha acquisito il pieno possesso in seguito a una diatriba amministrativa con le realtà private che, storicamente, ne detenevano la proprietà. Il progetto è stato realizzato dallo Studio Ferrarese di Pugliola e prevede una riorganizzazione degli spazi esistenti, in modo da garntire all'area una maggiore vivibilità. Saranno installate delle nuove sedute e realizzati consoni spazi d'ombra. Grazie al nuovo progetto, sarà inoltre regolamentata la gestione del traffico e dei parcheggi, dando risposta all'esigenza dei cittadini di sostare temporaneamente nell'area per accedere agli esercizi commerciali presenti.

Il progetto prevede un allargamento, seppur limitato, di via Rinaldi, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della strada che conduce alla scuola elementare. “Era necessario dare uno spazio decoroso a un'area soggetta a un'elevata presenza e fuibilità da parte dei cittadini – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo -. Non si tratta di un progetto impattante, ma di un atto doveroso nei confronti di quello che riteniamo essere il centro della frazione. La riqualificazione della piazza, biglietto da visita del borgo, rappresenta infatti una priorità della comunità, come più volte segnalatoci dai cittadini”.

Il progetto dell'intervento, che ha un quadro economico di circa 60mila euro, è al momento in fase di approvazione. “Sono già state destinare le risorse a bilancio – aggiunge Russo -. Non appena ottenuta l'approvazione, partirà l'iter di assegnazione dei lavori che si prevede possano partire entro l'anno”.