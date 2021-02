E-distribuzione esegue lavori di potenziamento alla rete elettrica di Lerici

Golfo dei Poeti - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, ha in calendario un intervento sui propri impianti nel comune di Lerici, necessario per la risoluzione di alcune criticità della cabina denominata Cristallo.



I lavori di potenziamento, che si svolgeranno giovedì 25 febbraio dalle ore 09:00 alle 15:00, prevedono la sostituzione dei componenti elettromeccanici esistenti con quelli di ultima generazione, in ottica di migliorare la qualità del servizio. Inoltre, i tecnici dell’Azienda provvederanno a riportare l’esercizio della rete in assetto normale, assicurando una maggiore stabilità e tempi di rialimentazione più rapidi in caso di guasto.



Durante l’intervento sarà necessaria l’interruzione momentanea dell’energia elettrica nelle seguenti vie: via Fiascherino tel 142, da 146 a 148, sn, sn13, sn15, sn14, sn7, 4tr 100, da 156a a 156c, 5tr 6, sn1, 1tr cant; loc Fiascherino da 2a a 10, 3, da 7 a 9, sn, cant, sn1, sn2, sn3; loc Cala da 8 a 10, 26, da 1 a 3, 9, 15, 29, cant, sn1; via Caletta da 2 a 8, da 3 a 9, cant, sn1, sn2, sn3; via S. Carlo da 6 a 8, da 3 a 3a, 9, sn1, sn2; via Casette fiasche 8, sn, sn6, sn3; loc maramozza da 2 a 4, da 1 a 3; via Cimati Tellaro 7, sn1, sn2; loc partesella 1a.



Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.



Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.



Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.