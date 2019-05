Donazioni solidali per ricordare la piccola Bianca

L'iniziativa della famiglia della bimba scomparsa a Pugliola.

Golfo dei Poeti - Dal dolore per la perdita a un moto di generosità e altruismo. Questo il percorso che la famiglia di Bianca, la bimba di tre anni che ha perso la vita meno di due settimane fa a Pugliola in seguito a un incidente al parco giochi, ha deciso di intraprendere. A comunicarlo con un post su Facebook è stata Nora, madre della piccola. “Tante persone – ha scritto - ci hanno chiesto dove poter fare una donazione per la nostra Bibi. Michele ed io abbiamo pensato di aprire un conto e investire quello che avete pensato di donare in un ciclo di incontri per promuovere incontri con professionisti che facciano corretta informazione sulla salute dei bambini,dalla gravidanza ai primi anni di vita, cosa che sapete starmi molto a cuore e ora sono sicura che è anche quello che vorrebbe lei. Veder sorridere tanti bambini,vederli amati come la è stata lei, senza riserve, oltre ogni limite, perché l’amore è infinito. Vedere donne e mamme che si sentono libere di fare quello che sentono,con la forza di andare contro una società che non rispetta questo sentire. Spero con il cuore che parteciperete tutte, con le vostre famiglie, per ricordare Bianca e la sua capacità di amare e per portare a casa la certezza che non c’è persona che sappia più di noi cosa è buono per il proprio bambino”. Parte delle donazioni andranno alla Pubblica assistenza di Lerici, “persone che con il cuore aiutano il prossimo”. L’Iban del conto è: IT14G0301503200000005924434