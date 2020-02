Disagi per i lavori a Carbognano, il Comitato organizza un incontro pubblico

Golfo dei Poeti - Il Comitato di frazione di Lerici organizza un incontro pubblico sui problemi della zona di Via Vecchia-Carbognano. L'appuntamento è per martedì 18 febbraio alle 18.00 presso la sede del Comitato, in Via Petriccioli. Un'iniziativa stimolata da una comunicazione inviata al Comitato da un gruppo di residenti in cui questi spiegano di essere "molto penalizzati da lavori di costruzione di vari parcheggi, tutti i privati, che continuano a susseguirsi ormai da anni. Tali opere da molto tempo ci creano grandissimi disagi nella viabilità, nei parcheggi già esigui a nostra disposizione e nella qualità della vita, avendoci costretti a subire praticamente tutta la settimana e durante tutto il giorno, anche oltre i normali orari di lavoro, rumori e polveri intollerabili nei mesi estivi, dovendo tenere finestre aperte, per ovvie ragioni climatiche. Ciononostante - concludono i residenti - i lavori sono stati interrotti mesi orsono e non si hanno notizie circa il loro completamento. Vorremmo fortemente fosse ultimati prima dell'estate proprio per evitare di dover subire ulteriori disagi di polveri e rumori".