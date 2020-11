Disagi a Monti San Lorenzo: "Strada al buio da due anni, è pericolosa"

Golfo dei Poeti - "Quando vedremo la luce?" è la domanda posta in questi giorni dal responsabili del Tempio buddhista di Monti San Lorenzo 26.

"Da quasi due anni siamo al buio in strada - denunciano - palo fuori uso, totale. Prima del Covid vennero i tecnici ditta Citelum due o tre volte, risultato: luce fioca, intermittente, poi spento tutto, in breve tempo. Reclami vari all'URP del Comune, tutti inutili. Reclami presso assessore Marco Russo. Niente da fare. Buio pesto. Ora è un delirio: il numero verde della ditta Citelum appaltatrice non funziona, la mail della stessa rigetta tutti i reclami. Quando vedremo la luce? Non solo emergenza pandemia, c'è anche altro. Il punto è pericoloso, c'è il torrente, non transennato e siamo luogo pubblico, seppur ora limitato, come tutti. Ed è cosa che si trascina da ben prima del Covid, iniziando il tutto nel 2019".