Differenziata, Lerici e Ameglia migliori comuni costieri della Liguria

I due 'vicini di casa' tornano da Genova premiati da Legambiente grazie ai numeri della loro raccolta rifiuti.

Golfo dei Poeti - Stamattina a Genova Legambiente ha premiato i Comuni liguri la cui raccolta differenziata nel 2017 si è attestata sopra il 75 per cento. 'Comuni ricicloni'... tra ricicloni. Ieri la premiazione di quelli tra il 65 e il 75. La graduatoria spezzina è guidata da Follo, solida conferma con l'83.7 per cento, valore che proietta il comune della bassa Val di Vara nella Top Ten regionale, dominata da Rialto (Savona) con oltre l'88 per cento. Dietro Follo nello Spezzino ci sono Carro (82.7), Lerici (81.6), Carrodano (81.1), Pignone (80.2), Ameglia (79.6), Luni (79.2), Castelnuovo (77.9), Monterosso (77.3) e Sesta Godano (75.5). Sotto il 75 ma sopra il 65, in quest'ordine, figurano poi Calice, Riccò, Bolano, Rocchetta, Levanto, Vernazza, Arcola, Beverino, Vezzano, Bonassola, Santo Stefano, Sarzana e Framura, che chiude con il 65.5 per cento.



Legambiente ha stilato anche una classifica dei migliori comuni costieri. Ogni anno i 300 chilometri di coste liguri sono 'prese d'assalto' dai turisti, con veri e propri boom demografici vacanzieri. “Tuttavia alcune amministrazioni negli anni sono riuscite a fronteggiare il problema e a raggiungere il famigerato obbiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata come imposto dalla legge nel 2012. Nel 2018 quasi il 30 per cento dei comuni costieri liguri (25 in tutto) ha conseguito questo importate obbiettivo”, spiegano da Legambiente. E la graduatoria è particolarmente dolce per lo Spezzino, visto che prima e seconda piazza sono occupate da Lerici (81.6) e Ameglia (79.6), con Bordighera (77.8) che 'scippa' il terzo posto a Monterosso per mezzo punto percentuale. Sia Lerici sia Ameglia hanno scelto la tariffa puntuale: nel comune della Val di Magra è una realtà dall'inizio del 2018 (e già nel 2017 erano stati ridotti il ritiri del secco per 'abituare' la cittadinanza), mentre a Lerici è in corso la fase sperimentale propedeutica alla definitiva implementazione.