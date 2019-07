Di qua la Piscina Naturale, di là la protesta anti-masterplan

Golfo dei Poeti - Nello stesso mare, la festa dei bagnati e la rabbia dei contestatori. Sabato 20 luglio sarà così sul Canale di Porto Venere: dal lato "continentale" la Piscina Naturale e da quello isolano una manifestazione contro l'attuazione del masterplan dell'Isola Palmaria. "La nostra isola rischia di diventare un esclusivo paradiso per ricchi a causa del progetto di Regione e Comune di Porto Venere che porterà alla Palmaria tonnellate e tonnellate di cemento per ricostruire e accorpare ruderi ormai mimetizzati nella natura".

"Sabato 20 luglio andiamo a manifestare pacificamente contro il Masterplan di "valorizzazione" (solo economica!) della Palmaria!", scrivono gli organizzatori del flah mob. Per la verità non molto "a sorpresa" visto che è stato annunciato proprio in queste ore e con largo anticipo sull'appuntamento. I manifestanti di ritroveranno in Passeggiata Morin alla Spezia alle 8.15 per prendere il traghetto per il Terrizzo delle 8.30. "Arrivati alla Palmaria realizzeremo punti informativi per spiegare le ragioni del no al Masterplan e del sì alla Palmaria! Al momento giusto... flash! Evento eclatante! Giù le mani dalla Palmaria, è il momento di agire!".



