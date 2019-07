Denunciato dal sindaco, tra i testimoni anche Giampedrone

Golfo dei Poeti - Era il giugno di due anni fa quando sul gruppo Facebook Agorà Lerici Stefano Silva, candidato al consiglio comunale lericino nel 2015 a sostegno del vincitore Leonardo Paoletti, scrisse un post che attaccava quest'ultimo, l'amministrazione e la maggioranza facendo leva sull'operazione di branding Lerici Coast, a cura della società Landor, per articolare una furente invettiva verso Palazzo civico. Un'aspra critica che, tra le varie cose, sosteneva come il governo comunale anteponesse la coltivazione di vantaggiose relazioni personali al bene della comunità e disattendesse il proposito pre elettorale di valorizzare risorse interne alla maggioranza, scegliendo la via degli incarichi esterni. Parole al vetriolo che altro non erano state che la punta di un iceberg di tensione cresciuto nei mesi precedenti,scenario che aveva già visto Silva – 50 anni, già attivo in Fender, vicinissimo al cantante Gabbani portato con successo a Lerici nel 2016 – mostrare ripetuti malumori verso gli ex compagni di viaggio, rei a suo avviso di averlo 'tagliato fuori' e di aver tradito lo spirito della lista 'Lerici e i suoi borghi'. L'attacco su Agorà, ritenuto diffamatorio, è fruttato a Silva una querela da parte del sindaco Leonardo Paoletti, azione inveratasi con una delibera della giunta Paoletti stessa (ma senza gravare sulle pubbliche casse).



Il 10 dicembre prossimo la vicenda entrerà nel vivo, con il giudice che ascolterà sia la parte che si ritiene offesa, cioè il sindaco Paoletti, sia l'autore del post, Silva. Difensore di quest'ultimo è l'avvocato Michele Fiore, che nella memoria depositata nel settembre 2017 aveva chiesto l'archiviazione, sostenendo che, per quanto forte, colorito e tagliente, l'attacco di Silva muovesse entro i confini della legittima critica politica. Cosa dimostrata, per il legale, anche dal fatto che la denuncia è arrivata con una delibera di giunta, scelta, secondo la difesa, operata per rendere la vicenda di pubblico dominio. Scelta che per l'avvocato confermerebbe la matrice squisitamente politica della querelle. Al passaggio in tribunale di Paoletti e Silva farà seguito l'ascolto dei vari testi menzionati dalla difesa e accolti dal magistrato. In tal veste il 4 febbraio 2020 sono attesi al Palazzo di giustizia - in quanto a vario titolo informati sulla vicenda Lerici Coast o comunque oggetto dei ragionamenti social del Silva – esponenti della giunta Paoletti (gli assessori Luisa Nardone e Laura Toracca), consigliere di maggioranza (il capogruppo Massimo Carnasciali e il consigliere Mattia Antonini), Francesco Muzi (candidato con la lista di Paoletti), l'ex primo cittadino e consigliere di opposizione Emanuele Fresco, un amministratore di Agorà e l'assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, presente alla conferenza stampa di presentazione del nuovo brand di promozione territoriale. Nelle motivazioni della convocazione di Nardone e Fresco si fa menzione – elemento evidentemente ritenuto utile per approfondire la questione Lerici Coast - della cena offerta ai rappresentanti della società Landor al ristorante lericino Bontà Nascoste, episodio oggetto di polemiche politiche in quanto il locale è di proprietà del marito dell'assessore.



Come i più attenti o cinefili ricorderanno, nel suo J'accuse Silva aveva anche espresso l'intenzione di mettere “in pratica una cura medievale per il culo di qualcuno”, citazione raccolta da Pulp fiction, noto film di Quentin Tarantino uscito ormai tre quarti di secolo fa. Un'espressione decisamente truce ma che, per la difesa, va riferita a un contesto immaginario, cinematografico, senza alcun ancoraggio alla realtà, quindi priva di possibili e truculenti risvolti.