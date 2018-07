Dehors abusivi: Lerici annuncia multe, chiusure e stop suolo pubblico

Un'ordinanza del sindaco fa scattare il classico giro di vite: "Occupazioni senza permessi, fenomeno in crescita. Va tutelata la fruizione del territorio".

Golfo dei Poeti - Lerici dichiara guerra all'occupazione indebita di suolo pubblico nel territorio comunale. Il sindaco Leonardo Paoletti ha firmato un'ordinanza che non fa sconti a chi 'si allarga' ben oltre le eventuali autorizzazioni, dandoci dentro con tavolini selvaggi e dehors fantasia. Il territorio lericino, si legge nell'ordinanza, “ha una particolare valenza culturale, ambientale, naturalistica e paesaggistica di una tale rilevanza che costituisce una delle sue principali caratterizzazioni, che lo fanno definire a vocazione turistica e culturale: per tali motivi, la garanzia della massima fruizione del suo territorio, con particolare riferimento agli spazi pubblici, costituisce uno degli obiettivi primari dell'amministrazione comunale, ponendosi tale finalità quale elemento qualificante della stessa vivibilità cittadina”.



E un altro elemento caratterizzante “soprattutto per il centro storico di Lerici e le frazioni marinare del territorio – si legge ancora -, è la forte presenza di attività commerciali, con particolare riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che svolgono anche intrattenimento musicale dei clienti, fenomeno che ha visto una crescente occupazione abusiva del suolo pubblico registrato ampiamente sia dalla Polizia locale che delle altre forze dell'ordine, nell'ambito di controlli congiunti del territorio, nonché oggetto di diverse segnalazioni cittadine”. Ecco il nodo della questione: le indebite espansioni dei locali.



“Il fenomeno dell'occupazione sine titulo degli spazi pubblici – spiega ancora l'ordinanza - ha determinato negli ultimi anni una incontrollata espansione delle attività per fini di commercio, compromettendo, soprattutto nelle ore tardo pomeridiane e serali, l'ordinata e libera fruizione degli spazi pubblici (piazze, marciapiedi e altri spazi pubblici), anche a causa della protrazione verso l'esterno dei locali e in spazi pubblici non autorizzati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. Palazzo civico denuncia che “tale fenomeno si manifesta, talvolta, nella forma di occupazioni totalmente prive del titolo concessorio, ma, soprattutto, nella forma di occupazioni eccedenti le superfici oggetto di regolare concessione o comunque non rispettosa delle prescrizioni; tali occupazioni compromettono altresì la vivibilità e la qualità dell'ambiente urbano nonché la sicurezza stradale, pregiudicandone le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini; il fenomeno ha ormai assunto proporzioni tali da compromettere anche la stessa sicurezza pubblica, in quanto non contestabile nell'immediato con le unità di personale a disposizione del Comando di Polizia municipale”.



Tutte considerazioni, quelle appena elencate, che hanno spinto l'amministrazione a “effettuare una rivalutazione generale dell'equilibrio, da un lato, tra l'interesse pubblico alla massima fruizione del suo territorio e al suo ordinato sviluppo economico e sociale e, dall'altro lato, l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio”.



Di qui, l'ordinanza e le sue disposizioni. Innanzitutto l'atto ordina che nei confronti di chi occupi abusivamente – vuoi perché non autorizzato, vuoi perché sforando rispetto ai permessi – si applichino le sanzioni del Codice della Strada, che vanno da 168 a 674 euro (articolo 20) e, secondo la legge 94 del 2009, si proceda allo sgombero e al ripristino delle aree indebitamente occupate, a spese di chi si è allargato senza averne diritto. Non solo: per le attività commerciali colpite dalla sanzione e costrette allo sgombero scatterà, entro sette giorni dalla notifica, la chiusura temporanea. Una chiusura che sarà di cinque giorni (e comunque non si potrà riaprire prima di aver liberato le aree occupate abusivamente) per i non recidivi. Per chi, entro un anno dalla prima infrazione, ricadrà in fallo, lo stop sarà da sei a dieci giorni. Infine, chi si macchierà di una terza occupazione sine titulo - in questo caso non nel medesimo anno delle precedenti, ma in generale -, oltre a incappare nella multa e nella chiusura fino a dieci giorni, si vedrà negare per ben sei mesi ogni autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.



E attenzione: nell'ordinanza si precisa che multe e chiusure arriveranno anche nel caso in cui “l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio”.