Dagli scogli della Palmaria alle barche dirette al Tino: "No al masterplan!"

Golfo dei Poeti - Gli attivisti arrivano, silenziosi, entusiasti ma preoccupati per la riuscita dell'iniziativa: stendere due striscioni da 20 metri ciascuno, per tre metri di altezza, su una scogliera degradante in mare non è facile.

L'obiettivo è quello di essere visibili, da là, dall'isola del Tino, da quel faro che anche di giorno manda il suo lampo verso chiunque lo abbia in vista, a terra o in mare che sia.

"Solo per un fine settimana all'anno accoglie i visitatori e permette una preziosa visione della Palmaria, dell'isola selvaggia a due passi dalla terraferma che uno scellerato progetto di "valorizzazione" vuole ricondurre ai canoni di uno sfruttamento profittevole.

"Palmaria SI Masterplan NO" sta scritto in quei due striscioni, e quel messaggio deve attraversare il mare...", affermano gli attivisti del Laboratorio Palmaria.



Non si è fatto un sopralluogo, non esiste un progetto ben definito, e si procede per tentativi. Non esiste qualcuno che diriga, ma entra in campo invece l'intelligenza collettiva, la cooperazione e integrazione tra diverse abilità.

C'è chi a colpo d'occhio misura gli spazi e dispone le lenzuola, chi raccoglie bastoni per poterle sollevare, chi, pratico di cime, mette in tiro e annoda, chi, esperto di vento, rifinisce il tutto perché la prima sventagliata non distrugga l'opera.

E l'opera resiste, lancia il suo messaggio, ma da lontano la si nota appena, ed allora entrano in campo gli specchi.



"Un faro acceso sulla Palmaria" è il titolo dell'azione e per riflettere la luce del faro del Tino (ma molto più praticamente, dei raggi solari che copiosi raggiungono per tutto il giorno i partecipanti) si sono costruiti decine di specchi, con cartone e carta stagnola, che ogni attivista tiene in mano e muove verso il Tino ed il mare per attirare l'attenzione.

E c'è chi dal mare raccoglie il messaggio: a decine le barche di passaggio rallentano, si avvicinano, salutano, ringraziano... E così anche dai traghetti si alzano le braccia dei passeggeri...

"Su quella grigia scogliera di roccia calcarea, di fronte ad un cielo lattiginoso di luce abbagliante, si consuma un tempo sospeso che passa, sì, ma lascia un segno indelebile nei cuori dei partecipanti e di chiunque, attirato dai fasci di luce, abbia recepito il messaggio: "Palmaria SI Masterplan NO!"", concludono gli attivisti.