Da Lerici all'Albeo di Genova, giornata di solidarietà per genitori e membri dell'Unitre

Golfo dei Poeti - Un gruppo di insegnanti e genitori dell'Istituto Comprensivo di Lerici, di rappresentanti dell'Unitre, del mondo del volontariato e dell'associazionismo hanno fatto visita all'Abeo Liguria (Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico) a Genova.

Guidati dalle responsabilidell'Abeo , tutte volontarie, hanno visitato le camere ed i mini appartamenti della "Casa dei Capitani Coraggiosi" che sono stati ristrutturati ed arredati anche grazie ai contributi provenienti dalle donazioni e dalla vendita delle uova pasquali. Molte famiglie di bambini gravemente ammalati, che sono curati all'ospedale Gaslini provengono da lontano, dal meridione e anche dalla Libia, dal Marocco e da paesi extraeuropei . In questa casa confortevole possono vivere qualche momento di vita familiare relativamente "serena" senza incorrere in spese insostenibili perché

l'ospitalità è gratuita o ad offerta volontaria .

L'istituto Comprensivo di Lerici da molti anni effettua la Campagna delle uova di Pasqua a favire dell'Abeo grazie alla collaborazione generosa di docenti, non docenti e genitori ; anche l'Untre e le altre associazioni lericine , le parricchie hanno dato un grande contributo alla raccolta di denaro, forse una delle più rilevanti se proporzionata al numero degli alunni e ai residenti .

I volontari hanno ringraziato tutti per la generosità ed hanno illustrato con piacere ed entusiasmo il loro operato a favore di queste famiglie colpite dalla malattia dei loro bambini

La campagna delle Uova di Pasqua dell'Abeo sarà ripetuta a Lerici anche quest'anno con l'auspicio che la generosità , finalizzata a questa grande realizzazione di umanità, possa ripetersi se non adfirittura aumentare