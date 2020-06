Golfo dei Poeti - La Juventus allunga in vetta e Cristiano Ronaldo si goda una bella giornata di sole nel Golfo della Spezia. C'erano il calciatore più pagato della serie A e la sua consorte Georgina Rodriguez sullo yacht di 35 metri che ieri ha lasciato Viareggio per una navigazione che ha puntato Porto Venere e poi la Riviera Spezzina per un bagno nel mare blu delle Cinque Terre. A fine serata il ritorno in porto, non prima degli immancabili selfie di rito.