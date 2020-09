Covid-19, volontari a vigilare sul Palazzo comunale

Golfo dei Poeti - “Il quadro epidemiologico è caratterizzato da un progressivo aumento dei casi di Covid-19 nei residenti del Comune della Spezia che si riflette con l'aumento dei ricoveri nei reparti di media e alta intensità delle strutture ospedaliere della Asl 5”, condizioni che “richiedono l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica”. Questa la premessa della delibera con cui la giunta comunale di Lerici, guidata dal sindaco Leonardo Paoletti, ha deciso di avvalersi del contributo delle associazioni locali di volontariato, che agiscono sul territorio con finalità di protezione civile, per “tutelare ulteriormente la salute generale dei dipendenti e della stessa cittadinanza, fruitrice dei servizi comunali, adoperandosi affinché sia assicurato un efficace controllo sugli accessi al Palazzo municipale”, come si legge nell'atto.



I volontari saranno presenti all'ingresso del Palazzo comunale sia durante l'orario di apertura degli uffici, sia nelle giornate di chiusura a pubblico per prestare attività di sorveglianza sugli accessi, garantendo il corretto distanziamento, limitando il formarsi di assembramenti e “contribuendo così – leggiamo - alla verifica sul corretto contingentamento degli ingressi”. Pratica nelle mani dei vari responsabili del servizi comunali, i quali, ciascuno per le proprie competenze, hanno adesso il compito di proporre alle associazioni forme di collaborazione, da disciplinare con apposite convenzioni, finalizzate alla sorveglianza e al controllo degli accessi al Comune.