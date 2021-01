Covid-19, punto di vaccinazione nella palestra della scuola Mantegazza

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici allestisce un punto vaccinazione Covid-19. La palestra della scuola Mantegazza di San Terenzo, al momento inutilizzata dagli studenti, si trasformerà temporaneamente in un punto sanitario vaccinale. Lo spazio, gestito da personale sanitario e allestito dal Comune secondo la normativa anti Covid richiesta da Asl5, ospiterà la prima fase della campagna di vaccinazione volontaria, che coinvolgerà la fascia di cittadini di età pari o superiore a 80 anni e avrà durata di circa un mese.

La palestra disporrà di un ingresso dove si svolgerà la registrazione degli utenti, di tre ambulatori per la somministrazione dei vaccini, di una sala monitoraggio post somministrazione, di uno spazio adibito alla preparazione delle dosi, di due servizi igienici e di un locale infermeria. Inoltre un’ambulanza sosterà nei pressi dell’edificio. Non ci saranno interferenze con il regolare svolgimento delle attività della scuola materna.



“Abbiamo puntualmente applicato le indicazioni fornite da Asl per l’allestimento dell’area – spiega il sindaco Leonardo Paoletti -. Riteniamo necessario mettere a disposizione dei cittadini uno spazio all’interno del Comune, facilmente raggiungibile, dove poter accedere alla vaccinazione, limitando così gli spostamenti e tutelando la loro salute. In alternativa, gli ultra ottantenni che aderiscono alla campagna sarebbero stati costretti a spostarsi per raggiungere le sedi Asl predisposte alla Spezia o a Sarzana, mettendo in difficoltà molte famiglie”.



Il Comune di Lerici, congiuntamente ad Asl5, ha inviato nei giorni scorsi ai residenti di età pari o superiore a 80 anni una lettera contenente i moduli attraverso i quali esprimere il proprio consenso a essere vaccinati. I moduli potranno essere consegnati nell’atrio del Palazzo Comunale, dove è stata allestita un’urna, oppure inviati via pec all’indirizzo comunedilerici@postecert.it.

Non appena Asl avrà a disposizione i vaccini, i cittadini interessati saranno contattati per fissare giorno e orario della somministrazione.