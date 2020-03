Covid 19, Paoletti: "A Lerici resta solo un caso. Siamo esempio davanti al mondo"

Golfo dei Poeti - "Non ho dati da segnalare circa il numero dei ricoveri di nostri concittadini per coronavirus.

Le autorità sanitarie si limitano a comunicare al sindaco i casi di chi, pur con sintomi, resta nel territorio del comune isolato a casa. Non ho comunicazione dei ricoveri in ospedale causa sintomi gravi". Così il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti.



"I report ricevuti hanno indicato al massimo due casi sul territorio - ha continuato -. Dall'ultimo report rimane un caso di coronavirus che, trascorsi ormai venti giorni dal primo sintomo, da almeno cinque non ha più febbre e, ritengo, sia in via di guarigione. Vale la risposta esemplare che si sta dando nel rispettare le prescrizioni volte a ridurre al massimo le occasioni di contagio. I numeri che contano sono quelli a livello regionale e nazionale. Tali numeri stanno confermando la correttezza dei modelli matematici che prevedono per la seconda metà di aprile la fine dei contagio. Ovviamente tutto ha quale base e trae forza e impulso dal fatto che si continui ad avere fiducia nella risposta compatta che stiamo dando alla crisi sanitaria. E Lerici ne è esempio eclatante davanti al mondo".