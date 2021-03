Covid-19, Lerici rinvia a settembre l'elezione dei Comitati di frazione

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici rinvia a settembre le elezioni per il rinnovo dei Comitati di frazione. La consultazione, da regolamento, dovrebbe tenersi entro sei mesi dall'insediamento del consiglio comunale, avvenuto a fine settembre 2020, ma, vista la corrente emergenza sanitaria, il Comune ha disposto il rinvio delle elezioni. Questo tenuto conto “della perdurante condizione di emergenza sanitaria da Covid-19 gravante sul territorio nazionale. Confermata dall'incremento del rischio epidemiologico sul territorio regionale e conseguentemente comunale, così come riportato nel Dpcm del 2 marzo 2021”, come si legge nell'ordinanza con cui il sindaco sancisce il rinvio. Un provvedimento che sottolinea altresì come i Comitati operino attraverso assemblee che prevedono “il contatto diretto tra la popolazione e gli organi elettivi” e “la presenza fisica di cittadini di ogni età”, circostanze ritenute quindi ben poco compatibili con la necessità di arginare la pandemia.