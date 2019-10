Corso gratuito di primo soccorso con la Pubblica assistenza di Lerici

Golfo dei Poeti - La Pubblica Assistenza di Lerici organizza dal 12 Novembre un breve corso gratuito di primo soccorso aperto a tutta la popolazione che, solo per chi lo vorrà, potrà poi continuare e trasformarsi in un corso per volontari soccorritori.



“Abbiamo pensato di modulare questa iniziativa formativa in due diverse fasi – spiega il Responsabile dei Volontari e della Formazione Roberto Bertolucci – per consentire a chiunque, anche senza nessuna esperienza, di acquisire in sole 5 lezioni alcune nozioni base di primo soccorso utili nella vita di tutti i giorni. Dal come comportarsi in caso di lievi traumi o ferite al come affrontare eventi per fortuna rari, ma che possono avere risvolti drammatici, come un arresto cardiaco o l’ostruzione delle vie aeree di un bambino. Al termine delle 5 lezioni la struttura del corso consentirà solo a chi lo desidera di proseguire con una formazione più approfondita, per diventare dei veri e propri soccorritori volontari ed unirsi a noi nelle nostre attività.”



La prima fase del corso, quella sul primo soccorso di base aperto a tutti, partirà Martedì 12 Novembre alle 20,45 con una lezione che illustrerà anche il funzionamento del sistema di soccorso sanitario e del nuovo numero unico di emergenza 1-1-2. Continuerà per altre 3 serate nei successivi Giovedì e Martedì e con un’esercitazione pratica il Sabato 23 mattina.



Al termine i partecipanti avranno un diploma di frequenza e solo se saranno interessati potranno decidere di proseguire la formazione per diventare soccorritori con altre 6 serate (sempre al Martedì e Giovedì) ed un’altra esercitazione pratica Sabato 14 Dicembre mattina, fino al termine del corso Giovedì 19 Dicembre quando, dopo un esame finale, potranno qualificarsi come volontari soccorritori.



Entrambe le fasi formative sono gratuite (è richiesta solo l’iscrizione come soci dell’Associazione per chi non lo è già) e si svolgeranno presso la sede della Pubblica Assistenza a Lerici in Via Matteotti 9.



“Con questa iniziativa vogliamo rispondere all’esigenza di molti di avere nozioni base di primo soccorso ed anche far conoscere meglio al pubblico il sistema in cui operiamo – spiega il Presidente Rodolfo Basadonne – e nel contempo stimolare l’interesse per chi voglia approfondire ed avvicinarsi allo splendido mondo del volontariato in Pubblica Assistenza. A meno di un mese dal nostro 120° compleanno, che celebreremo proprio a cavallo di questi corsi il 1 Dicembre, questa è un’occasione in più per ribadire la vicinanza alla popolazione ed il valore del volontariato, principi che ci hanno caratterizzato in questi 120 anni e continueranno a farlo.”