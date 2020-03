Corse Atc al lumicino, Lerici 'converte' il servizio navetta

La contrazione del servizio a causa della pandemia, l'idea per non lasciare scoperto il territorio.

Golfo dei Poeti - Orario festivo domenicale in vigore da oggi tutti i giorni per il trasporto pubblico locale. Una misura adottata nell'ambito del contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus. "Purtroppo Atc è costretta necessariamente a rivedere il numero di corse e ha adottato l'orario festivo quale orario ordinario anche per i giorni da lunedì a venerdì - ha commentato il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti -. Ciò comporta la totale scopertura del servizio per Pozzuolo, Pugliola e Solaro. Se dimentico qualche zona ordinariamente servita e oggi totalemente scoperta segnalatelo utilizzando sindaco@comune.lerici.sp.it. Pertanto stiamo convertendo il servizio navetta sulla seguente tratta: San Terenzo Via Matteotti (fermata dalla Marina) - Viale della Vittoria - Bagnola - galleria del Guercio direzione Pugliola - Pugliola - Solaro - Pozzuolo - San Terenzo. Appena sarà disponibile comunicheremo gli orari".