Corsa e passeggiate a Lerici? Restrizioni rispetto all'ordinanza regionale

Golfo dei Poeti - La Fase 2 a Lerici si apre con qualche restrizione in più rispetto a quel che prevederebbe di per sé l'ultima ordinanza regionale. L'ordinanza del sindaco Paoletti – come accaduto con precedenti provvedimenti – va infatti ad adattare le indicazioni degli enti sovraordinati, inserendo alcune precise limitazioni. Questi punti salienti - per quanto concerne camminate, sport e dintorni - della nuova ordinanza lericina:



1) L'attività sportiva della corsa è praticabile sul tratto di lungomare Lerici – San Terenzo, sul tratto compreso tra Loc. tre strade e Pugliola e sulla Provinciale nel tratto tra Carbognano e Tellaro, unicamente dalle ore 6 alle ore 9.30 – dalle ore 13 alle ore 14 - dalle ore 19.30 alle ore 21.

2) E' vietato, nello svolgere attività sportiva o motoria, percorrere i centri abitati diversi da quello di residenza o di abitazione. Per estrema chiarezza tale divieto non comprende gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per raggiungere esercizi commerciali per le quali è autorizzata l'attività. Uno che sta a Lerici non può, ad esempio, fare una passeggiata (cioè attività motoria) attraversando il centro abitato di Tellaro; uno di Pugliola non può fare altrettanto a San Terenzo, e così via. La norma vale naturalmente anche per chi viene a Lerici da altri comuni della provincia: attività sportiva e motoria fuori dai centri abitati lericini, e attività sportiva consentita nei tratti di cui al primo punto.

3) Vietato formare crocchi e usare sedute nel corso dell'attività motoria o sportiva. Gli sportivi dovranno avere la mascherina a portata di mano nel corso dell'attività.

4) E' vietato accedere agli arenili in Località Baia Blu, Frazione di San Terenzo, Località Venere Azzurra, Località Lido di Lerici, in Lerici capoluogo e Località Fiascherino e Frazione di Tellaro; alle scogliere artificiali e naturali se non per svolgere nuoto sportivo in acque libere e senza poter stazionare sugli scogli salvo per lo svolgimento della pesca; è vietato accedere al molo Noceti, al Belvedere Stefanini e nella passeggiata dietro al castello di San Terenzo. Restano chiusi al pubblico tutti i parchi comunali e i castelli di Lerici e San Terenzo.



Qua sotto, in allegato, l'intero dispositivo dell'ordinanza.