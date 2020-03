Coronavirus, a Lerici guardiaparco al fianco dei vigili

Golfo dei Poeti - Sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Comune di Lerici ha cercato di essere estremamente zelante, sorpassando anche i decreti presidenziali per rendere più stringenti le misure anti contagio. È noto il provvedimento dello stop all'attività motoria all'aria aperta – tranne che nelle prime ore della mattina, fino alle 8 -, come la tolleranza zero verso i trasgressori delle norme, che tra le varie cose ha portato alla sospensione di un'attività di somministrazione pizzicata in fallo. E, benché anche di recente il sindaco Leonardo Paoletti si sia complimentato con i cittadini per l'attenta osservanza delle prescrizioni, postando a riprova di ciò una serie di foto dei borghi sguarniti (QUI), gli sforzi perché le regole siano rispettate non sono finiti. Tant'è che, con un freschissimo atto di indirizzo, la giunta comunale lericina ha deliberato di incaricare “temporaneamente, fino alla cessata emergenza epidemiologica” i guardiaparco volontari del Parco di Montemarcello, Magra e Vara (una ventina di unità complessive) affinché affianchino la Polizia municipale di Lerici nelle azioni di controllo del contagio da Covid-19. Un compito di supporto e collaborazione relativo alla località Catene e a quella vasta parte (oltre il 60 per cento) di territorio comunale lericino che ricade dentro i confini dell'area protetta.



Per Palazzo civico, come si legge nell'atto, approvato all'unanimità dalla giunta al completo, è “necessario supportare l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia municiale, al fine del contenimento del contagio, dando informativa al cittadino sulla necessità del rispetto delle disposizioni governative sindacali, attraverso l'impiego delle guaridparco che si sono rese disponibili, a titolo non oneroso”. I nominativi dei guardiaparco impiegabili dovranno essere comunicati al sindaco e al Comando della municipale. Sempre notizia di oggi è che la processione della Madonna di Maralunga si farà, ma a regime ridotto.