Coppa Byron, nuotatori pronti a partire da Porto Venere alle 13.30

Golfo dei Poeti - Oggi è il grande giorno della Coppa Byron, la manifestazione sportiva di nuoto in acque libere che si svolge ogni anno nella splendida cornice del Golfo dei Poeti. Da molti considerata la gara per eccellenza del cir­cuito in acque libere FIN (Federazione Italiano Nuoto) è una sfida non per tutti, la traversata infatti prevede un percorso di circa 8 km che attraversa il Golfo dal paese di Porto Venere a quello di Lerici. L’evento nasce da una storia che ha per protagonista Lord George Byron, uno dei più noti poeti del movimento romantico inglese dell’800. La leggenda vuole che Lord Byron avesse attraversa­to a nuoto il Golfo della Spezia, da Porto Venere alla frazione di San Terenzo (Lerici), per raggiungere l’amico e poeta Percy Shelley che vi abitava. II fatto, benché mai avvenuto, ha fornito il giusto spunto per far na­scere, grazie all’impegno del senatore G.B. Bibolini, quello che è divenuto poi l’appuntamento più atteso della stagione di nuoto in acque libere. Il percorso è di alto livello sia dal punto di vista pae­saggistico, forte del bellissimo Golfo che offre panorami naturalistici di alto profilo, sia dal punto di vista competitivo grazie al tratto di mare previsto per la gara che separa la piccola spiaggia di Porto Venere da quella ai piedi della terrazza dell’Hotel Shelley di Lerici. Ogni anno la manifestazione porta a Lerici oltre trecento atleti, il numero è sempre in crescendo ed ormai da quasi quarant’anni è un appuntamento fisso e di prestigio per i nuotatori, le partecipazioni alla gara arrivano non solo da tutta Italia ma si rilevano ormai frequenti presenze anche da Germania, lnghilterra, Francia, Svizzera, Polonia, USA ed Australia. Prendono parte alla manifestazione anche atleti della nazionale di nuoto italiana e sempre più spesso campioni mondiali ed olimpionici.



Partenza dalla spiaggia di Porto Venere direzione Lerici, transito interno alla diga foranea della Spezia, passaggio davanti a San Terenzo ed arrivo di fronte alla terrazza dell’Hotel Shelley di Lerici distanza complessiva 8 km.



Cronoprogramma

– ore 9.00 punzonatura ed istruzioni, chiusura ore 11.00 – piscine “Cicci Rolla” Venere Azzurra, Lerici

– ore 12.00 imbarco traghetto per Portovenere e riunione tecnica – rotonda Vassallo, Lerici

– ore 13.30 partenza gara – Portovenere

– ore 15.00 arrivo previsto 1° classificato – acque antistanti Hotel Shelley delle Palme, Lerici

– ore 16.30 cerimonia di premiazione – rotonda Vassallo, Lerici