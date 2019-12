Coop comunità, passi avanti a Lerici. Raccolta fondi in primavera

Golfo dei Poeti - Prosegue il percorso verso la Cooperativa di comunità di Lerici. Stasera in sala consiliare si è tenuto un nuovo incontro di aggiornamento organizzato dal Comitato di frazione del capoluogo. Il progetto intende prendere le mosse dall'esperienza di agricoltura sociale Evergreen, preziosa realtà della Serra, e ha in programma di occuparsi di ambiti quali recupero di oliveti e terreni incolti, cura del verde, efficientamento energetico, turismo, agricoltura e trasformazione dei prodotti agricoli, puntando altresì alla creazione di un marchio territoriale. Daniele Sigismondi, relatore nel corso di questo e degli altri incontri svoltisi nel Lericino, ha ricordato come il progetto della coop di comunità abbia partecipato al bando lanciato da CoopFond, il fondo mutualistico di Legacoop. E nelle scorse settimane, ha annunciato, è arrivato l'esito della prima scrematura: "Su 144 partecipanti ammessi a livello nazionale ne sono rimasti 25 e noi siamo tra questi - ha spiegato -. Questo risultato ci ha permesso recentemente di prendere parte a quattro giornate di formazione a Roma". Certo, la partita non finisce qui. Adesso, sempre nell'ambito del solito bando, i 'magnifici 25' dovranno preparare un dettagliato business plan e lanciare un crowdfunding, più una videopresentazione. In base a come saranno valutati questi elementi il prossimo maggio i progetti da 25 diventerano 7. E questi ultimi vedranno CoopFond raddoppiare (ma senza andare oltre i 10mila euro) la somma raccolta in fase di crowfunding. Raccolta fondi che si svilupperà sulla piattaforma 'Produzioni dal basso', per circa due mesi, tra febbraio e aprile. Con i lericini che guardano con favore al progetto ovviamente chiamati a dare una mano.



"Il bando di CoopFond è una possibile strada - ha precisato Sigismondi - e siamo contenti dell'esito positivo della prima selezione, ma, naturalmente, anche qualora non risultassimo nei sette progetti selezionati alla fine, il cammino della Cooperativa di comunità proseguirà, andrà avanti come ha fatto in questi mesi, coinvolgendo le persone e cercando di comprendere al meglio le necessità del territorio. Prossimamente faremo un incontro dedicato al mondo delle associazioni, che possono partecipare a una cooperativa di comunità, al pari di singoli cittadini e imprese". Insomma, entusiasmo e voglia di fare. E anche l'idea - a cui si fa cenno negli elaborati presentati partecipando al bando - di creare in seno alla coop un gruppo paritetico di cooperative formato da Evergreen, BLeaf, LunaBlu, Cocea e Hydra. L'incontro di stasera, seguito da un pubblico di una trentina di persone, ha visto intervenire anche Enrico Casarino (Legacoop), Roberto Pomo (Cooperativa del Vara), Bernardo Ratti (presidente Comitato di Frazione), il presidente del Parco del Magra Pietro Tedeschi e il sindaco Leonardo Paoletti, che si è detto "disponibile a immaginare un impegno a livello di bilancio" a sostegno della nascitura Cooperativa di comunità di Lerici.