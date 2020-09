Confcommercio Lerici: “C’è bisogno di conferme per dare continuità”

Golfo dei Poeti - Rinnovando le congratulazioni e un augurio di buon lavoro al sindaco Leonardo Paoletti, recentemente riconfermato alla guida del Comune di Lerici, il consiglio direttivo di Confcommercio Lerici tiene a sottolineare come il voto degli elettori vada verso il desiderio di dare continuità all’operato di questi anni. Un desiderio che riflette anche l’auspicio di Confcommercio per quel che riguarda i propri settori di competenza, quindi quello turistico e delle attività produttive.



“Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi anni - dice la presidente di Confcommercio Lerici Valentina Castellanotti, a nome di tutto il consiglio direttivo - e per tale ragione la nostra speranza è che vengano riconfermati gli assessori uscenti, forti della propria esperienza, ognuno nei propri settori, maturata in questa legislatura. Riteniamo infatti che si debba dare continuità a quanto di buono è stato fatto e per farlo è auspicabile che le cariche di assessori vengano riconfermate o quanto meno affidate a personalità di pari esperienza”.