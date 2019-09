Comune di Porto Venere, via al bando di concorso per un posto di lavoro

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico" (cat. D), area manutenzione-rifiuti-patrimonio. Stipendio tabellare lordo annuo 23.980,08 Euro, indennità di comparto lorda 622,80 Euro con tredicesima mensilità ed eventuali quote di assegno familiare a norma di legge.



Le modalità del concorso e i criteri di valutazione delle prove sono quelle fissate dal vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, del quale il candidato può prendere visione presso l'Ufficio Personale dell'Ente, durante l'orario di apertura al pubblico, nonché dal D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche. La domanda di ammissione al concorso, da presentarsi all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Venere, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, datata e sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Comune di Porto Venere, via Garibaldi 9 – 19025, Porto Venere (Sp). Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Il bando e fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione “Albo Pretorio On Line” del sito internet istituzionale www.comune.portovenere.sp.it ,, nella Home Page dello stesso e nella Sezione Amministrazione Trasparente. Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: UFFICIO PERSONALE - COMUNE DI PORTO VENERE – via Garibaldi 9, Tel. 0187/794845 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13 – Zanetti Sonia indirizzo di posta elettronica: ufficiopersonale@comune.portovenere.sp.it indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it