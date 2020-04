Comitato frazione Lerici, Ratti: "Nessuna polemica politica"

Golfo dei Poeti - L'intervento di Giovanna Palmieri, consigliera del Comitato di frazione di Lerici che ha accusato il presidente Bernardo Ratti di fare polemica a nome di tutto il gruppo, trova a stretto giro di posta la replica di Ratti stesso. "Non è vero che uso la pagina e la firma del Comitato per fare polemica politica - afferma a CdS -. Semplicemente se arrivano delle segnalazioni da parte di cittadini, e ne arrivano tante, queste vengono riportate e sottoposte all'attenzione dell'amministrazione comunale - anche chiedendo informazioni in via privata ai suoi esponenti -, senza polemica, solo per avere chiarimenti e informazioni. E' anche il caso della recente vicenda del taglio dei pini, che sulla pagina del Comitato ha visto ingenerarsi un confronto civile e tranquillo. Non sono stato io a buttarla in politica, ma il sindaco nella sua risposta, alla quale ho replicato, ma a titolo personale, non come Comitato".



N.R.