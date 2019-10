Golfo dei Poeti - Non è più tempo di bagni facili e giornate da maniche corte. E con il saluto definitivo alla stagione calda, cambiano anche le condizioni del servizio di collegamento marittimo pubblico tra Porto Venere e l'Isola Palmaria. La Cooperativa barcaioli di Porto Venere ha reso noti gli orari che ci accompagneranno fino al 14 giugno prossimo.



Partenze da Portovenere (Molo Doria) per Isola Palmaria (Loc. Terrizzo)

7.00 - 10.00 - 12.00 - 13.15 - 16.15 - 19.00



Partenze da Isola Palmaria (Loc. Terrizzo) per Portovenere (Molo Doria)

7.10 - 10.10 - 12.10 - 13.25 - 16.25 - 19.10



Orari del 25/26 dicembre e 1° Gennaio

Partenza da Portovenere (Molo Doria) per Isola Palmaria (Loc. Terrizzo)

10.00- 12.00 -16.15



Partenza da Isola Palmaria (Loc. Terrizzo) per Portovenere (Molo Doria)

10.10 - 12.10 - 16.25



La tariffa A/R è di € 5.00 a persona

La tariffa per la tratta singola € 2.50