Codognese dona a Lerici dodicimila mascherine

Golfo dei Poeti - A Lerici e dintorni lo conoscono tutti come "Gigi" Faliva e a lui piace farsi definire come un turista appassionato. Quello che in molti non sanno è che Faliva per la sua secondo Comune del cuore, Lerici appunto, si è dato un gran da fare per recuperare migliaia di mascherine chirurgiche e le famose Ffp2. L'altra cosa che è sconosciuta ai più è che questo gesto Luigi "Gigi" Faliva non solo lo ha fatto per Lerici ma anche per la sua città d'origine: Codogno.

Quel famoso borgo che tra i primi in Italia è stato stretto nella morsa del Covid-19 e che conta il primo decesso per il virus che ha richiesto misure straordinarie, in tutto il mondo per contenerlo. Com'è andata tutta la vicenda Luigi Faliva lo racconta anche a Città della Spezia. Nella sua testimonianza rimarca l'amore infinito per il territorio Lericino che fin dalla sua giovinezza ha accolto lui e tanti suoi concittadini. Nelle foto, il collegamento con Faliva e un'immagine del giorno della consegna al territorio comunale Lericino.

"Lerici mi ha dato tantissimo - racconta -. Io ho sempre avuto un filo con i contadini di mare e quelli di terra. Io conosco bene di quelli di terra, qui invece ho potuto apprezzare quelli di mare. Noi sono anni poi che collaboriamo con i grandi eventi culturali di Lerici, penso a Mytiliade. Poi tramite la Cooperativa Amicizia (della provincia di Lodi, ndr) il legame si è rinsaldato. Io frequento Lerici dal 1963, poi nel tempo ho preso anche casa lì. Possiamo dire che tra le tante attività alla fine siamo un po' diventati 'parte dell'arredo' (ride, ndr). Proprio questa mia amicizia con Lerici mi ha permesso di cogliere la richiesta che mi è arrivata da quel territorio. Io collaboro con la Cina da quarant'anni e sono riuscito a recuperare 30mila mascherine tra quelle chirurgiche e le Ffp2. Una parte sono state destinate a Codogno e poi a Lerici. Ne avevo ancora disposizione circa 12mila e mi sono attivato per la consegna: una parte sono andate alla parrocchia, alla Pubblica assistenza, ai pescatori e ai commercianti".

Quella di Gigi Faliva è una testimonianza doppia se non addirittura tripla. Lerici, Codogno e la Cina sono si legano proprio alle sue parole. In questa chiacchierata Farina si racconta dalla sua casa nel Lodigiano e oltre a quello che è stato in quelle zone ha anche qualcosa da raccontare che arriva dall'Oriente.

"Qui a Codogno ora la situazione è tranquilla e ci siamo abituati alle direttive - racconta -, io sono stato più fortunato di altre persone perché a mia disposizione ho uno spazio molto ampio. E aspettiamo tutti 'l'ora zero' per poter uscire. Quando sarà possibile la mia prima tappa sarà nell'adorata Lerici, mi manca troppo. Sarà difficile dimenticare quello che ho visto in Cina, che frequento da quarant'anni. Là ho visto tre epidemie ed è stato tragico. Qui in Italia si è vissuto diversamente. Mi ha dato fastidio un po' il chiacchiericcio su Codogno. Se quella dottoressa, con la 'd' maiuscola, che individuato il 'paziente 1' non fosse voluta andare a fondo con le procedure per il riconoscimento del virus non so dove saremmo ora". Il racconto di Luigi si conclude con un appello: "Spero di rivedervi presto. Io ho bisogno del vostro mare e ho voglia di tornare in barca".