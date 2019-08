Cinghiali al ristorante, rifiuti sparpagliati e ristoratori esasperati

Golfo dei Poeti - Una nuova incursione notturna dei cinghiali a Porto Venere mette a dura prova la pazienza dei ristoratori. L'ultimo episodio risale proprio a questa notte quando un gruppetto di ungulati ha preso di mira i mastelli del ristorante "Il timone" a pochi metri dall'attracco dei traghetti.

Ma non sono gli unici ad avere questo problema e ieri sera, prima i piccoli, i cinghiali si sono fatti vedere almeno un paio di volte anche quando i clienti erano ancora al ristorante.

Se da un lato c'è la comprensione che si tratta di animali, che seguono l'istinto spinti dalla ricerca di cibo, dall'altro la situazione diventa di difficile gestione perché è già diventato uno ciclo infinito fatto di: spazzatura sparpagliata dappertutto, mastelli rotti e pulizie straordinarie.

"Noi come altri - spiega la titolare del ristorante "Il timone" Antonella Cheli - non abbiamo la possibilità di fissare i mastelli ai muri, o comunque, di metterli in condizione che i cinghiali non possano raggiungerli e distruggerli, li abbiamo addirittura legati con delle cime ma non è bastato. In altre attività è stato possibile utilizzare dei ganci per tenerli fissati. Ieri sera quando sono scesi i piccoli la gente era ancora a tavola e in qualche modo siamo riusciti ad allontanarli anche se il nostro pizzaiolo è stato caricato per ben tre volte. E' una situazione pericolosa non solo per noi ma anche per i clienti, i passanti e i bambini. Quando poi il locale ha chiuso pensiamo che siano tornati anche degli esemplari adulti che sono riusciti a distruggere tutto attirati dall'odore del cibo".

"Siamo consci del fatto che parliamo di una problematica nazionale - ha proseguito - e ci siamo anche confrontati con il sindaco che ha fatto appello a conferire meglio i rifiuti e che vorrebbe trovare una soluzione il prima possibile. E' conscio del problema che si presenta, non solo per noi. Dal canto mio credo che una soluzione possibile potrebbe essere spostare l'orario dei ritiri, magari nelle ore notturne quando i locali sono chiusi che rappresenta anche l'orario ideale quando i cinghiali scendono verso il mare".



La questione dei cinghiali è annosa e anche Confartigianato, della quale fa parte anche Cheli, ha inviato una lettera alla Regione Liguria affinché ci sia un cambio di rotta. Ad intervenire è Nicola Carozza, responsabile delle categorie di Confartigianato: "Dopo le prime segnalazioni di imprenditori e pubblici esercizi come Associazione abbiamo segnalato il 29 maggio alla Polizia Venatoria della Regione Liguria il problema che si amplifica inevitabilmente durante la stagione con l' aumento di turisti e la produzione di rifiuti. Successivamente vista la presenza di famiglie di ungulati e nuove segnalazioni di danni ricevuti a dehors, fioriere, giardini, recinzioni e cassonetti il 21 luglio l’associazione ha scritto all’assessore regionale Stefano Mai

e alla Polizia Venatoria presso l’Ufficio Agricoltura della Regione Liguria ma purtroppo sinora non abbiamo avuto risposta. Interventi straordinari, abbattimenti selettivi, precauzioni da prendere per evitare pericoli sono temi da affrontare con urgenza attivando un coordinamento tra Regione ed enti locali. Quest’estate purtroppo il problema cinghiali non è stato adeguatamente affrontato”.