Golfo dei Poeti - Settima edizione dell'ormai tradizionale Cimento Catodico di San Terenzo. Con il patrocinio del Trittico Natatorio Santerenzino i cosiddetti tre "inge" e Letizia Marcenaro daranno il via a questo evento di "masochismo marittimo", l'originale come rivendicano gli organizzatori. Ritrovo previsto alle 10:30 in spiaggia a Santerenzo. Tuffo in mare tutti insieme alle 11, proprio sul rintocco del campanile. Ad attendere gli "eroi" un ricco rinfresco e il fuoco per scaldare.