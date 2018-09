Ci sono 90 posti per tornare sull'Isola del Tino con il Cai

Per la Giornata dei sentieri liguri. In alternativa la Grotta Grande sopra Pignone.

Golfo dei Poeti - Il prossimo 30 settembre sarà la Giornata dei sentieri liguri, i Ligurian trails day. Grazie ad un accordo operativo fra Regione Liguria, Federparchi, Enti Parco, il CAI, la FIE, AIGAE, la REL (Rete escursionistica ligure) si terrà una intera giornata di escursioni guidate nelle aree più belle ed interessanti della Liguria. Fulcro delle iniziative saranno i due percorsi che attraversano longitudinalmente la regione, l'Alta Via dei Monti Liguri che corre per oltre 400 km lungo i crinali fra versante tirrenico e versante padano, il Sentiero Liguria, ma anche tutti quei percorsi di collegamento che congiungono trasversalmente l'area tirrenica e quella padana e le mete più belle dei Parchi, fra mare e monti.

Si farà educazione ambientale, si andranno a conoscere testimonianze storiche ed architettoniche, saperi e sapori locali, ma si svolgeranno anche attività pratiche come gli aspetti tecnici della manutenzione di un sentiero e si svolgeranno, dedicate particolarmente ai giovani, attività culturali che vedranno impegnati, oltre alle guide ambientali, in prima persona anche i gestori dei rifugi.



La sezione CAI La Spezia organizza due iniziative molto interessanti e diverse tra loro. La prima, con la Marina militare direzione fari e segnalamenti ed il consorzio Il Cigno, rientra nel calendario delle attività del progetto “Un sentiero per tutti” e prevede un'escursione all’isola del Tino” patrimonio della biodiversità situato nel Parco regionale di Porto Venere, isola Palmaria, isola del Tino ed isola del Tinetto. La manifestazione si avvarrà della collaborazione di associazioni disabili (o che operano per favorire l’inserimento sociale dei portatori di handicap) e comprenderà l'accompagnamento di disabili motori utilizzando una speciale carrozzina monoruota Joelette, acquistata dal CAI La Spezia grazie al contributo della Fondazione Carispezia, che consente loro di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Sarà presente la Sezione CAI di Carrara con due carrozzine Joelette.



L’evento si svilupperà in tre momenti ben distinti :

- alle 9 presso l’imbarco al Molo Italia, sarà effettuata la cerimonia della consegna al Soccorso Alpino stazione della Spezia, del defibrillatore che è stato acquistato con le offerte raccolte nella manifestazione Special Day del 22 aprile 2018

- All’isola del Tino prove in acqua di disabili con attrezzatura subacquea organizzata dall’Associazione “Dimensione H2O”

- Escursione verso il faro dell’isola del Tino



Il disabile è esentato dal pagamento grazie al contributo dell’onlus “Life on the sea” e Consorzio “Il Cigno”





La seconda , con il titolo “La rete sentieristica, un valore per il territorio" - escursione si svolge in Val di Vara nel Comune di Pignone. Partenza da Pignone per il sentiero 556 che conduce al passaggio vicino la grotta carsica detta Grotta Grande, per salire poi gradualmente fino a raggiungere il sito archeologico del Castellaro. Discesa , con sentiero 559, al rifugio Mulino Calzetta, recuperato dopo l'alluvione del 2011, dove si effettuerà la sosta pranzo prima del rientro.



info e prenotazioni: 0187 22873

cailaspezia@libero.it



Per l’isola del Tino saranno accettate le prime 90 prenotazioni