Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica che, dalle ore 8:30 del 13 ottobre e fino alle ore 19:00 del 16 ottobre, la galleria Primacina sarà chiusa al transito dei veicoli in uscita dalla città per interventi di manutenzione e pulizia. Resta consentito il transito ai veicoli in entrata.