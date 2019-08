Cento salme da riesumare a Narbostro, si cercano i parenti

Golfo dei Poeti - Scaduti i dieci anni dall'ingresso nel cimitero, la riesumazione diventa operazione ordinaria. Così presso il camposanto di Narbostro a Lerici, tra un mese saranno un centinaio le salme destinate a lasciare la terra per fare spazio a nuove sepolture. Da qui al 6 settembre dunque c'è tempo per i parenti dei defunti di farsi avanti e trovare una soluzione. I nomi sono in visione presso l'ingresso dello stesso cimitero, gli uffici dei servizi cimiteriali del Comune di Lerici e pubblicate nell'albo pretorio dell'ente. Tra i 96 nominativi, anche quelli di quattro sconosciuti.

Ai famigliari che si faranno avanti viene data la possibilità di traslarli presso loculi privati o cappelle di famiglia o infine presso cellette ossario. In alcuni casi le salme potranno essere nuovamente sepolte o in alternative avviate al forno crematorio. Nel caso in cui nessuno reclamasse i resti, spetterà al comune conferirli presso l'ossario comune. Per evitare questo gli orari dei Servizi cimiteriali sono da lunedì a sabato (9-12).



La lista dei nominativi: http://www.comune.lerici.sp.it/c011016/images/avviso%20di%20esumazione%20ordinaria%20%20campo%20n2%20Narbostro..pdf