Cena, aperitivo o camera valgono il parcheggio gratuito

Golfo dei Poeti - Ok all'App che regala ore di parcheggio a chi spende a Porto Venere. Una proposta emersa nel corso della riunione tra amministrazione comunale e attività economiche tenutasi via Skype una decina di giorni fa e confermata nella sua fattibilità dal primo cittadino Matteo Cozzani nel corso dell'incontro online di oggi pomeriggio. Il sindaco ha spiegato di aver dato mandato a Ditech, la società dei parcometri, di implementare nel sistema la App. Ma come funzionerà? Questa l'impostazione immaginata, come l'ha illustrata Cozzani: “Chi spende almeno 20 euro al bar, almeno 80 euro al ristorante e almeno 180 euro in una struttura ricettiva riceve un codice che, inserito nella App, dà appunto diritto, nei feriali, a 10-15 euro di parcheggio gratuito, in base alle zone”. Che saranno Parcheggio del Golfo e P3 nel capoluogo, e i parcheggi di Fezzano e delle Grazie. “Un bell'incentivo, magari la sera prima mangi una pizza e il giorno dopo vieni al mare parcheggiando gratis”, ha osservato il primo cittadino, che si è detto pronto a ragionare, e a ricevere proposte in merito, su eventuali soglie di spese da applicare al commercio al dettaglio - settore assai eterogeneo per generi merceologici, e quindi per prezzi – in modo da includere anche tale categoria nel ragionamento.



Impossibile invece, almeno al momento, intraprendere percorsi più drastici, come tagliare tout court il costo dei parcheggi. “Se gli stalli continueranno a essere vuoti, potremo ragionare a una riduzione dei costi, ma in questo momento, senza dati in mano, è impossibile decidere, ad esempio, di portare il giornaliero da 25 a 18 euro – ha spiegato Cozzani rispondendo a sollecitazioni in merito -. La base per ragionare saranno i primi dieci giorni di giugno. Se anche in questo intervallo le cose non cominceranno a muoversi, allora potremmo pensarci. Dobbiamo procedere per step, vedere ogni dieci giorni se ci saranno modifiche da apportare”. Una riflessione, ha illustrato il primo cittadino, anche legata alla necessità non secondaria di salvaguardare la partecipata dei parcheggi, cioè la Porto Venere Sviluppo “che per usare un eufemismo in passato ha già vissuto vicende difficili” e che chiaramente ora patisce la desertificazione da Covid-19. “Molto probabilmente dovremmo svalutare quasi del tutto, se non del tutto, il canone che la società ci deve versare – ha continuato Cozzani – perché purtroppo, come è normale sia, i parcheggi non stanno andando bene. Questo significherà meno 310mila euro a bilancio, quindi togliere 130mila euro dal finanziamento degli eventi che di norma sosteniamo tutti gli anni. Non possiamo fare altrimenti. La continuità aziendale della società va garantita, un suo fallimento sarebbe quanto mai inopportuno e rischioso”.



Nel corso dell'incontro il primo cittadino ha poi illustrato diversi punti del Decreto rilancio e ha fornito dritte in merito alla tariffa rifiuti per bar, ristoranti e ricettività. In merito ha spiegato che Palazzo civico parteciperà alla class action che promuove un ricorso al Tar contro una deliberazione dell'autorità nazionale Arera in modo che la riduzione della tassa possa essere calcolata in base al servizio non svolto in questi mesi (“circa 100mila euro di servizio non svolto”, ha precisato il sindaco) e non, invece, andando a manovrare sempre sull'imponibile comunale, di fatto quindi calcando di più sulle utenze domestiche. Andasse in porto questa pratica, ha spiegato Cozzani, si potrebbe ottenere un 25 per cento di calo, al quale si unirebbe il 5 per cento che il Comune è pronto a sgravare grazie a quei circa 250-300mila euro che entreranno dalla rinegoziazione dei mutui.