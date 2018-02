Caterpillar spegne le lampadine, Lerici in prima linea

Golfo dei Poeti - Venerdì 23 febbraio il Comune di Lerici rinnova l’adesione alla campagna per il risparmio energetico “M'illumino di meno” promossa Caterpillar, la trasmissione radiofonica in onda su Radio 2.

L'edizione 2018 porrà l’accento sulla bellezza del camminare e dell'andare a piedi, perché, come cita il progetto stesso, “sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo!”



Numerose le iniziative messe in campo dall'Amministrazione Comunale di Lerici in tema di politiche energetiche, come i numerosi interventi volti all’efficientamento energetico e alla formazione dei nostri studenti, per citarne alcuni. .



L’Ente si impegnerà a ridurre l’utilizzo di apparecchiature elettroniche e limiterà l’accensione delle luci. E siccome l’educazione ambientale e civica non può prescindere dai cittadini di domani, è stata coinvolta anche la scuola: è stato infatti chiesto all’Istituto Comprensivo di sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla mobilità sostenibile, tema centrale della campagna nel 2018. Le proposte per le scuole sono lo spegnimento delle luci all’intervallo e il “pedibus”, ovvero cogliere l'invito ad andare tutti insieme a piedi e, per chi va in auto, scegliere di percorrere un pezzo camminando. Gesti simbolici che portano a riflettere su una tematica importante.



