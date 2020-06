Castello di Lerici, riapertura ad agosto

Golfo dei Poeti - Domenica scorsa, 14 giugno, ha riaperto i battenti il Castello di San Terenzo, bene di proprietà statale afferente al Polo museale ligure. Accessi contingentati in ossequio alle norme anti contagio da Covid-19, apertura dalle 15.00 alle 20.00, visitatori invitati a indossare la mascherina e a stare a un metro e mezzo di distanza. Ma se Sparta ride, Atene non fa altrettanto, non ora: si dovrà attendere ancora un po' per l'apertura del maniero all'altro capo della baia lericina. L'appuntamento con la riapertura del castello di Lerici è infatti per il primo agosto. In particolare, come si legge in una recente delibera dell'amministrazione comunale, Palazzo civico intende garantire l'apertura dal primo agosto al 30 settembre. La struttura sarà chiusa al lunedì, mentre gli altri giorni sarà aperta a pubblico dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Sarà temporaneamente in vigore la gestione diretta da parte dell'ente comunale, visto che l'amministrazione Paoletti ha ritenuto opportuno, vista la situazione post emergenziale, rinviare a un momento successivo il passaggio di consegne a Stl – Sviluppo turistico Lerici, la partecipata comunale alla quale, come previsto anche dalle ultime Linee di indirizzo approvare, il governo comunale intende affidare le chiavi del prestigioso presidio, eletto a sede museale e congressuale.



Il castello di Lerici è chiuso dallo scorso gennaio, quando i battenti furono serrati in concomitanza dell'inizio di una sostanziosa di lavori: l'adeguamento degli impianti antincendio e delle dotazioni di sicurezza, per l'installazione dell'impianto di rilevazione fumi e di allarme, interventi relativi la gestione delle evacuazioni, un totale di 112mila euro di operazioni. Contestualmente il Comune ha colto l'occasione per eseguire alcuni lavori di impermeabilizzazione e di implementazione dell'impiantistica audiovisiva. La struttura avrebbe dovuto essere riaperta ad aprile, ma la pandemia ha stravolto i programmi. I castelli di Lerici e San Terenzo sono protagonisti della scultura che l'artista Carlo Bacci ha donato al Comune e che domani mattina sarà installata nella rotonda all'ingresso 'occidentale' nel territorio comunale, dopo la galleria degli Scoglietti.