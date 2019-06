Castello di Lerici, l'ingresso diventa a pagamento

Golfo dei Poeti - L'ingresso al castello di Lerici diventa a pagamento. Cinque euro biglietto intero, due il ridotto. Una sperimentazione che ha preso il via questo mese e che durerà fino al 30 settembre prossimo. Nella delibera dell'amministrazione comunale che sdogana il ticket per il castello – che è di proprietà comunale dallo scorso dicembre – si spiega che “l'opportunità di sperimentare l'ingresso a pagamento” è stata “valutata anche al fine di accertare il grado d'interesse dei turisti e dei cittadini per il castello di Lerici”. E c'è anche una stima dei visitatori paganti per i quattro mesi di sperimentazione: 5mila. Fossero metà interi e metà ridotti, nelle casse comunali entrerebbero, tanto per giocare con gli incassi, 17.500 euro. Fermo restando diverse categorie esentate dal pagamento (come residenti, minorenni, disabili, guide autorizzate ecc.). Avranno diritto al ridotto over 65, componenti di comitive, studenti universitari, studenti delle Accademie di Belle arti e partecipanti a eventi organizzati dal Comune in collaborazione con altri enti e associazioni. L'orario del castello è 10-12 e 15-18 per giugno, mentre per i successivi due mesi la seconda finestra arriverà alle 23. A settembre si tornerà all'orario 10-12 e 15-18 con lunedì di chiusura dal 15 settembre.