Castello di Lerici, avanti con l'ingresso a pagamento

Golfo dei Poeti - Prosegue a Lerici la sperimentazione dell'ingresso a pagamento al castello monumentale. Il ticket è stato introdotto lo scorso giugno, con scadenza della 'prova' il 30 settembre. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Leonardo Paoletti, ha deciso, sempre in via sperimentale, di portare avanti l'iniziativa, “valutata anche al fine di accertare il grado d'interesse dei turisti e dei cittadini per il castello di Lerici”, come si legge nella delibera di quattro mesi fa, che contiene anche una stima dei visitatori paganti per i mesi di prova: 5mila. Nel periodo giugno-settembre, riferisce l'Assessorato al Turismo, l'incasso è stato di circa 10mila euro. Il biglietto è da 5 euro intero e 2 euro ridotto, riduzione rivolta a componenti di comitive, studenti universitari, studenti delle Accademie di Belle arti e partecipanti a eventi organizzati dal Comune in collaborazione con altri enti e associazioni. L'ingresso è invece gratuito per residenti nel comune di Lerici, under 18, persone con disabilità e loro accompagnatori, guide autorizzate munite di tesserino, accompagnatori di scolaresche e comitive, critici e studiosi impegnati in determinate attività di ricerca.



Novità sul fronte orari di apertura. Fino al 22 dicembre il maniero monumentale lericino sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, chiuso i lunedì non festivi. Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, con le seguenti eccezioni: apertura soltanto dalle 10.00 alle 13.00 la vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno, chiusura per Natale e apertura solo pomeridiana (15.00-17.00) il 26 dicembre e il 1° gennaio. Il castello, diventato saldamente sede per conferenze e mostre, ha visto oggi chiudersi dopo un mese la mostra fotografica 'Terra Mare', che celebra la vita contadina di Codogno (Lodi) e quella marinara di Lerici, all'insegna di una liason scoccata in occasione di Mytiliade 2018.