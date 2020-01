Castelletto genovese, lavori costosi e logistica complessa. Gare deserte

Golfo dei Poeti - “Nessuno” vuole il Castelletto genovese a Porto Venere. E’ un dato di fatto perché, in tre anni, le aste sono andate deserte. La prima era stata presentata nell’estate 2017 (clicca qui), di conseguenza è stata fatta una recall nel 2018. Anche in questo caso però nessuno si è mostrato interessato.

Il Castelletto genovese è un luogo suggestivo, troneggia sulla costa ai piedi del castello di Porto Venere. Per accedervi bisogna salire una scaletta in sasso lievemente impervia. Nell’idea originale, per la sua riqualificazione, era stato pensato ad un’attività esclusiva per la ristorazione e un’aula multmediale. Con la prima gara deserta, il bando è stato modificato.

“Nell’ultima call – ha dichiarato il sindaco Matteo Cozzani a Città della Spezia – abbiamo aperto anche alla possibilità di presentare delle proposte”.

E’ forse la logistica a fermare i potenziali investitori. A pesare sul piatto della bilancia, anche i costi elevati per gli adeguamenti fognari per collegarli. Sul sito del Fondo sviluppo vengono specificati i lavori di cui necessita il plesso: “L'intervento proposto - si legge - è finalizzato alla riqualificazione dell'edificio storico "Castelletto Genovese", attraverso un accurato restauro e consolidamento dell'immobile finalizzato alla fruizione culturale e ad ospitare un'attività di ristorazione-bar. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto il 24/10/2013 dal Comune di Porto Venere, Agenzia del Demanio, Ministero Beni e Attività Culturali, con cui si intende valorizzare 6 immobili che andranno a costituire il Polo Culturale di Porto Venere. Grazie a quest'Intesa gli immobili, che appartenevano al Demanio storico-artistico, sono stati trasferiti a titolo non oneroso dallo Stato al Comune di Porto Venere”.



Per l’intera area verrà fatta un’altra call per la quale però non c’è ancora una data certa. “In questo momento - ha aggiunto il sindaco Cozzani – stiamo predisponendo il bando per la progettazione della scuola elementare delle Grazie. Sono previsti lavori per 1.5 milioni di euro”.