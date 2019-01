Case al molo rase al suolo, una targa in ricordo del 28 settembre 1944

Golfo dei Poeti - Stamani al molo di Lerici è stata apposta una targa per ricordare la data della distruzione delle case avvenuta il 28 Settembre 1944 ad opera della Kriegsmarine tedesca. Alle 10.30 in sala consiliare di Lerici Alessandro e Margherita Manfredi hanno illustrato come sono arrivati all'individuazione della data e delle motivazioni di quell'episodio (ne avevamo parlato QUI) di fine guerra.



"La mattina del 28 settembre del 1944, le autorità militari germaniche presenti nel nostro territorio diedero l'ordine di far esplodere le mine, già posizionate nel mese di agosto nell'attuale Piazza. Tre file di case e lo storico Ristorante del Molo, nell'antico borgo medievale, saltarono in aria": questo recita la targa.



"Grazie ai Prof.ri Margherita e Alessandro Manfredi, storici del nostro territorio, per aver ripercorso la folle vicenda durante la conferenza di questa mattina", dichiara il sindaco Paoletti.