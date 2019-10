Cartelli d'artista, Lerici non si ferma più. Dopo Bacci tocca a Besana

Golfo dei Poeti - Cartellonistica e segnaletica d'artista hanno fatto breccia nell'amministrazione comunale Lericina. Dopo l'installazione dei giocosi pannelli dell'artista Carlo Bacci agli ingressi del territorio comunale, adesso Palazzo civico nelle scorse settimane ha affidato all'artista locale Davide Besana il compito di realizzare cinque bozzetti per “cartelli stradali di indicazione del territorio, da posizionarsi all'interno del comune, rispettando il valore ambientale del sito”, come si legge in delibera. I bozzetti di Besana sono piaciuti e l'amministrazione Paoletti ha dato l'ok alla collaborazione con l'artista, attivo come art director, fumettista e grafico. Classe '63, ha alle spalle decine di migliaia di libri venduti e collaborazioni con riviste di vela – sua grande passione – e non. A lui il compito di dare un ulteriore impulso a quel “sistema innovativo di informazione che utilizza illustrazioni grafiche” per tradurre artisticamente informazioni tecniche relative territorio,