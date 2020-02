Carbognano, cantieri chiusi a maggio. E Paoletti incalza sul silos

Golfo dei Poeti - Via Vecchia riasfaltata entro il 15 aprile. Entro il 15 maggio invece il completamento dei lavori di regimazione del Canale Carbognano e del parcheggio a raso. Questi i termini comunicati stasera dall'amministrazione comunale di Lerici nel corso dell'assemblea organizzata dal Comitato di frazione del capoluogo. Un incontro stimolato dalla lettera con cui una decina di residenti ha illustrato i disagi patiti per via dei cantieri, uniti al timore di dover passare un'altra estate o di case invase dalla polvere, o di finestre chiuse con effetto forno. “Il Comune sta addosso alle imprese in modo che i lavori, che sono importanti, procedano – ha assicurato il sindaco Leonardo Paoletti, affiancato dall'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo -, in questi anni abbiamo anche fatto delle ingiunzioni. Ci dispiace per i disagi che i residenti hanno dovuto sopportare”. Il primo cittadino ha altresì criticato “l'aver previsto anni fa di far svolgere i lavori a due diversi soggetti imprenditoriali, cosa che ha creato problemi. Inoltre non avrebbero dovuto essere concesse apertura e commerciabilità dei garage del silo, prima si doveva pretendere la realizzazione dell'intervento di regimazione, essenziale per l'agibilità del silo stesso”. Struttura, quest'ultima, di proprietà del privato Bertoni (impegnato nei lavori di regimazione in corso di completamento), al quale Palazzo civico, come affermato dal sindaco, ha notificato un provvedimento in cui si dice che cessa la possibilità di usare come parcheggi a rotazione i box non ancora venduti. “C'è una convenzione – così il primo cittadino - che dice che provvisoriamente ci può essere questo utilizzo. Provvisoriamente, ora basta, resta la vendita. Il legale di Bertoni ci ha risposto dicendo che non abbiamo diritto di procedere in questo modo, ma noi andiamo avanti. Così si va anche a viziare il mercato”. Non solo. Il privato è stato convocato dal Comune anche per chiarire la situazione dell'Imu: “Se tu utilizzi i parcheggi come stalli a rotazione, c'è una redditualità, non sono beni invenduti. C'è un tema di Imu arretrata, mai chiesta in passato”, ha concluso il primo cittadino. Infine, dalla platea – una trentina i presenti all'assemblea, orchestrata dal presidente Bernardo Ratti – non sono mancati timori per l'eventualità della partenza, ancora in zona Carbognano, del cantiere di Villa Bolla (rilevata sempre da Bertoni dalla parrocchia), l'immobile per il quale inizialmente si immaginava una casa di riposo e che invece ora ha un futuro residenziale. L'edificio è stato ceduto oltre cinque anni fa dalla parrocchia al privato, che ha presentato a Palazzo civico un progetto di appartamenti di estensione pari a quella della casa di riposo. L'ente ha più che dimezzato la metratura, portandola a circa 800 metri. “Ma al momento non è stato rilasciato alcun titolo edilizio - ha assicurato il sindaco -. Ci sono tante zone edificabili che non vengono poi edificate”.