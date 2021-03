Cappelli e t-shirt in vendita per restaurare l’organo della chiesa

Golfo dei Poeti - L'antico organo di San Francesco a Lerici deve tornare a splendere. E' il forte desiderio espressa dalla comunità lericina che si mostra particolarmente affezionato allo strumento musicale "Agati" che da tanti anni accompagna i momenti più solenni della vita religiosa lericina.

Però i lavori richiedono molte spese ed è a questo punto che entrano in gioco di fedeli e la poplazione. Ma il restauro non è così semplice perché rchiede molta cura e specializzazione, ma allo stesso tempo la chiesa, in questi anni segnati dalla pandemia, non può rinunciare agli aiuti sul territorio.



Così è arrivata un'altra idea: in vista della Pasqua la parrocchia ha promosso, la distribuzione di cappelli e t-shirt che riportano il logo “Musica per il cielo”, ideato e realizzato dall’artista lericino Mario Tamberi. La vendita darà un aiuto concreto per riportare agli antichi fasti il prezioso "amico musicale" della comunità lericina. I capi di abbigliamento possono essere prenotati alla segreteria parrocchiale, oppure mandando una mail a sanfrancesco.lerici@virgilio.it.