Capitaneria di Porto della Spezia premiata con il “Propeller Award 2018"

Golfo dei Poeti - E’ stato consegnato stamani alla Capitaneria di Porto della Spezia, presso la splendida cornice di “Villa Marigola” di Lerici l’“AWARD 2018” dell’International Propeller Club Port of La Spezia.



Il riconoscimento, che nel corso degli anni è stato conferito a diverse importanti personalità del mondo dei trasporti, è stato questa volta tributato alla Guardia Costiera spezzina per le capacità di coordinamento operativo dimostrate in occasione degli interventi di assistenza e soccorso posti in essere a favore delle unità navali mercantili e passeggeri attraccate nello scalo spezzino il 29 ottobre 2018, a seguito degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che in tale giornata hanno interessato la città ed il suo porto.



A dare lustro alla cerimonia il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, già Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia dal 2005 - 2007, che in apertura ha tenuto una prolusione sul ruolo e sulle funzioni della Guardia Costiera Italiana.



L’award è stato consegnato nelle mani del comandante della Capitaneria di Porto Capitano di Vascello Massimo Seno dal presidente del Propeller Club dr. Giorgio Bucchioni, alla presenza delle Autorità civili e militari nonché di una ampia rappresentanza del cluster marittimo della città.



Il Comandante Seno ha sottolineato come vuole condividere idealmente il merito del riconoscimento con tutto il suo personale ma anche e soprattutto con gli uomini dei rimorchiatori, piloti e ormeggiatori che hanno dimostrato in quella circostanza, così come in tutte le altre cui sono chiamati ad operare sotto la guida e la supervisione dell’Autorità marittima, la massima professionalità.



L’Ammiraglio Pettorino si è quindi congratulato con il Comandante Seno e per il suo tramite con tutto l’equipaggio del Comando di Largo Fiorillo per la professionalità dimostrata in occasione dell’evento dello scorso 29 ottobre.