Caos parcheggi, Paoletti porta Fincantieri in tribunale

Golfo dei Poeti - No, quel senso unico in Via Pianelloni, a salire dal Muggiano, non s'ha da fare. Questo il sentiment espresso a stragrande maggioranza stasera dai residenti di Pozzuolo nel corso dell'incontro con l'amministrazione comunale lericina tenutosi al centro sociale della frazione. Un'assemblea organizzata per consentire a Palazzo civico di illustrare la proposta di ristrutturazione della viabilità pensata in relazione all'incremento di lavoratori – già partito– in Fincantieri Muggiano (che è territorio del capoluogo). Si parla di un migliaio di unità in più come presenza media giornaliera oltre ai canonici 2.400, e questo per un quinquennio circa, con tutto quel che ne deriva in materia di 'fame' di posti macchina. Ebbene, l'idea che oggi il sindaco Leonardo Paoletti, affiancato dall'assessore Marco Russo, ha illustrato agli oltre settanta presenti consiste come detto nell'istituzione del senso unico a salire lungo Via Pianelloni, fino al locale Carpe Diem, tracciando contestualmente 130 parcheggi pubblici lato monte.



“Fincantieri – ha affermato il sindaco Paoletti – non ha dato riscontro alle proposte di Atc in merito a un servizio navetta di collegamento tra la Vallata e lo stabilimento né ad altre possibili soluzioni. Del resto, come mi ha spiegato il direttore del cantiere, da parte di Fincantieri non c'è alcuna volontà di muoversi per trovare una soluzione. L'azienda ha un atteggiamento di totale chiusura. Da parte nostra ci muoveremo giudizialmente. I nostri legali sono al lavoro, andremo in tribunale. Ci sono norme che prevedono l'obbligo di predisporre piani di accesso al cantiere. Impensabile che una realtà del genere non se ne occupi. Tempo fa, grazie all'ex ministro Lupi, sono anche stato ricevuto dall'Ad Bono, che mi ha assicurato un interessamento, invece non si è fatto più sentire. Una protesta ai cancelli del cantiere? Se vogliamo, sono il primo”. E il problema dei boom di manodopera, ha rimarcato Paoletti, non è solo di viabilità, “ma anche di sicurezza. Migliaia di persone sconosciute che arrivano, per carità onestissime, ma non si sa mai chi può infilarsi tra di loro. Ci sono state più segnalazioni di topi d'appartamento camuffati da operai. Tutti temi fatti presenti alla Prefettura”.



Detto questo, c'è una grana da affrontare. “Il mio compito come sindaco – ha continuato Paoletti – è garantire la sicurezza della viabilità e delle persone. Potrei tracciare le linee bianche ai lati della carreggiata (che adesso ne è priva, ndr), lasciandola a doppio senso, facendo finire tutti in multa, ma credo sarebbe una scelta troppo drastica, scorretta verso i lavoratori. L'idea che è emersa dal confronto con Municipale e Prefettura è mettere il senso unico e tracciare i parcheggi su un lato, con presidio costante degli agenti. Chi arriva, non trova posto e la mette fuori dagli stalli, all'uscita dal cantiere la macchina non la trova più. In altri termini, faremmo capire che qui non conviene venire in auto. Sarebbe in tal modo chiaro che qua non c'è un assetto adeguato a ricevere un numero così importante di operai. Certo è che se non affrontiamo la situazione in alcun modo in capo a un paio di settimane troveremo una situazione fuori controllo. Ci sono tutti i presupposti per il caos”.



Dal pubblico, preoccupato per le ripercussioni viarie e allettato da una risposta tranchant alle necessità di Fincantieri, è arrivata pressante la richiesta di lasciare il doppio senso vietando il parcheggio sui ambo i lati, multando gli eventuali trasgressori. Un'opzione verso la quale l'amministrazione, pur avendo immaginato la via del senso unico, ha infine mostrato considerazione e apertura. Nulla è ancora deciso e sarà centrale l'incontro di domattina tra sindaco e Prefetto. La spinosa questione, nei giorni scorsi, ha spinto i membri del Comitato di frazione di Pozzuolo a rassegnare le proprie dimissioni denunciando “il totale disinteresse dell'amministrazione sul ruolo del Comitato” e “il mancato coinvolgimento e anche l'assoluta mancanza di informazione” in merito alle iniziative di Palazzo civico relative alla frazione, con particolare riferimento, appunto, alla questione di Via Pianelloni.