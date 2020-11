Canoe e barche a Tellaro, domande entro il 30 novembre

Golfo dei Poeti - C'è tempo fino al 30 novembre 2020 per fare domanda per il deposito di barca o canoa alla marina di Tellaro. Oltre tale data, le domande non verranno ammesse per la selezione e formazione della graduatoria. Hanno titolo a presentare domanda di stazionamento di barche e gommoni per esclusive finalità hobbistiche: i residenti nella frazione; i non residenti parenti in linea retta entro il secondo grado di residenti nella frazione; i proprietari di seconda casa nella frazione o loro parenti in linea retta entro il 2° grado. La domanda deve essere presentata da chi si dichiara utilizzatore del natante. Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre il numero di barche autorizzato allo stazionamento non dovrà superare il numero di trenta. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 14 maggio il tetto è invece quindici barche. Tutte le informazioni e la modulistica sul sito istituzionale del Comune di Lerici (http://www.comune.lerici.sp.it/c011016/po/mostra_news.php?id=1399&area=H)