Calabianca Beach Club, domani inizia la stagione in Baia Blu

Golfo dei Poeti - Da domani, sabato 1° giugno, apre "Calabianca Beach Club" in Baia Blu. Calabianca propone il noleggio di lettini e ombrelloni bianchi, un chiosco ristoro con un pergolato per godersi momenti di relax mangiando e bevendo in riva al mare. Colazioni, pranzi e favolosi aperitivi in uno scenario unico, sulla spiaggia, in una delle più belle spiagge del Golfo dei Poeti: la Baia Blu. Calabianca e' dotata di docce, servizi igienici, cabine spogliatoio, infermeria e di tutto il necessario per trascorrere una giornata di mare alla Baia Blu, a contatto con la natura. La sera, al tramonto Calabianca diventa Beach Club con aperitivi, apericena e musica, un lounge bar sulla spiaggia per immergersi nella bellezza di un paradiso nell' atmosfera magica del Golfo dei Poeti. Per info calabianca.baiablu@gmail.com e 3476207432.