Cadimare, convocata l'assemblea della Pro Loco

Golfo dei Poeti - Sabato 24 Marzo si terrà presso la sala Zodiaco del Circolo Ufficiali del Centro Logistico di Supporto Areale- Istituto “U. Maddalena” di Cadimare, l’Assemblea annuale dei soci della Pro Loco Cadimare.

La stessa, è convocata alle ore 15:00 in prima convocazione ed alle ore 16:00 in seconda convocazione.

In premessa, si precisa che la suddetta assemblea ha lo scopo di approvare il bilancio economico/amministrativo dell’anno 2017 e il bilancio di previsione del 2018.

All’O.d.G. , saranno trattati e discussi i seguenti argomenti:

a) Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea;

b) Relazione morale e sull’esercizio sociale 2017 del Presidente;

c) Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2017;

d) Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo 2018.

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie e sarà possibile regolarizzare il tesseramento (2018) a partire dalle ore 15:00.

Al termine del presente atto formale, la stessa assemblea assumerà la veste di “straordinaria”

(l’orario indicativo di inizio è dopo l’assemblea ordinaria delle ore 17:30 circa), in quanto

si dovrà procedere all’elezione di nuovi consiglieri, poiché due componenti del C.D. hanno formalizzato le dimissioni per motivi personali.

I soci che desiderano rivestire la citata carica (in regola con la quota associativa), avranno

la possibilità di farlo, presentando la propria candidatura sino a due ore prima dell’inizio dell’assemblea.

Al termine della votazione, che verrà per voto palese, sarà redatta una graduatoria in base al numero di preferenze ottenute dai singoli candidati.

Per coloro che avranno ottenuto il maggior consenso, saranno nominati consiglieri (si specifica che eventuali altri nominativi potranno, sempre tenendo conto dei voti ottenuti, sostituire altri consiglieri dimissionari).

La stessa comunicazione contenuta nel presente documento, affissa in modo visibile ed evidente nel borgo di Cadimare (bacheca della Pro Loco e …), verrà inserita sui social:

Face Book, sito web della Pro Loco Cadimare e presso le testate giornalistiche della carta stampata e on line della Città.





Numeri di telefono di riferimento:

Cavanna Sergio 335 5112705

Di Fraio Luigia 333 1226679

Giuseppe Meola 348 8951329



AL TERMINE SARA’ OFFERTO UN BUFFET.